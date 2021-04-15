15 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 5 тыс. человек состоят в добровольных дружинах в Могилевской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Всего в Могилевской области создано 603 добровольные дружины с общим количеством почти 5 тыс. человек. В сельской местности функционирует почти 130 таких дружин, - отметили в УВД. - В состав добровольных дружин входят люди, которые не могут оставаться в стороне от происходящих вокруг событий. Они помогают милиции в наведении порядка в населенных пунктах".

Основные функции, которые возложены на добровольные дружины - помощь в охране общественного порядка. Они помогают обеспечивать сохранность собственности юридических и физических лиц, общественную безопасность и безопасность дорожного движения. "Еще одно важное направление работы - содействие правоохранительным органам в профилактической деятельности", - подчеркнули в областном ведомстве.

Дружинники выходят на дежурство вместе с участковыми, нарядами ДПС и патрульно-постовой службой по определенным графикам. "В прошлом году члены добровольных дружин более 1,7 тыс. раз участвовали в обеспечении охраны общественного порядка, в том числе на массовых мероприятиях, во время профилактических отработок", - отметили специалисты.

В 2020 году при содействии дружинников были задержаны 725 правонарушителей, из них 112 - за совершение мелкого хулиганства, более 300 человек - за появление в общественном месте в нетрезвом виде.-0-