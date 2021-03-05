Почти 5 тыс. т овощей планируют вырастить в теплицах ОАО "Рассвет им.П.Орловского"

5 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 5 тыс. т овощей планируют вырастить в этом году в теплицах ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" в Кировском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила технолог тепличного комбината Мария Белявская.

"В этом году мы планируем не отставать от показателей урожайности наших теплиц в прошлом году. Рассчитываем собрать около 4,7 тыс. т овощей. Из них 1,1 тыс. т огурцов и 3,6 тыс. т томатов. Кроме того, высадили небольшое количество лука на перо - уже собрали и поставили в нашу фирменную торговую сеть 100 кг, всего планируем собрать около тонны", - отметила технолог.

Мария Белявская

Первый урожай огурцов здесь был собран уже к концу февраля. В теплицах предприятия выращивают среднеплодные огурцы Яни F1. Как отметила Мария Белявская, собирать такие огурцы планируют до конца июня, затем будут выращивать короткоплодные огурцы - урожай свежих овощей здесь будут собирать до конца октября.

"Первый урожай томатов ждем к концу апреля. Рассаду в теплицах посеяли 17 декабря. Мы выращиваем два гибрида - "алтадена" и "тореро". Это крупные красные томаты. Их мы планируем тоже собирать до конца октября", - добавила Мария Белявская.

Овощи поступают на реализацию в фирменные магазины, торговые сети региона. Часть поставляется на экспорт в Российскую Федерацию. Теплицы ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского" занимают 10 га. Здесь трудятся 103 овощевода.-0-

Фото Олега Фойницкого