Почти 50 брестчан получили в этом году субсидии на открытие своего дела

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в этом году субсидии на организацию собственного дела выделены 46 безработным, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела контрольно-правовой работы и обеспечения содействия занятости управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Валентина Приходько.

"Финансовой поддержкой государства воспользовались 25 мужчин и 21 женщина, из них трое занялись ремесленничеством. До конца года мы планируем предоставить еще семь субсидий. 18 декабря состоится заседание комиссии, где безработные представят свои бизнес-планы", - рассказала Валентина Приходько. На выделение субсидий в этом году предусмотрено Br144 тыс.

Чаще всего брестчане начинают собственное дело в сфере бытовых услуг. Например, реализуют себя в индустрии красоты, занимаются ремонтом и пошивом одежды. Не менее популярна строительная отрасль: выполнение отделочных, кровельных, сантехнических работ. Также нередко полученные субсидии направляют на открытие бизнеса в сфере транспортных услуг.

К примеру, 31-летний житель Бреста увидел перспективы в обслуживании мероприятий в сфере общепита на выезде. С помощью субсидии он купил кухонное оборудование, посуду и принадлежности для приготовления еды на свежем воздухе. Молодой человек либо предоставляет оборудование в аренду, либо сам берется за организацию банкета, фуршета, шведского стола, кофе-брейка, пикника или барбекю, кенди-бара. Может выезжать на место со своим фудтраком.

33-летняя брестчанка посчитала выгодным заниматься клинингом: химчисткой ковров с вывозом и доставкой. Свою субсидию она вложила в покупку оборудования, моющих средств.

Некоторые женщины предпочитают зарабатывать индивидуальным пошивом одежды. Они разрабатывают эскизы, подбирают ткани, отдают на пошив, а готовый наряд продают в интернете. В этом году такой деятельностью стали заниматься три человека. Причем шьют не только вечернюю или деловую одежду, но и домашнюю (халаты, пижамы).-0-