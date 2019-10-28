Почти 50 станций обезжелезивания построят в Гомельской области в 2020 году

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2020 году планируется строительство 49 станций обезжелезивания, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Згурский обратил внимание ответственных, что проектно-сметную документацию с экспертным заключением по станциям, планируемым на 2020-й, необходимо получить до конца этого года. Это даст возможность включить объекты в перспективный план финансирования по госинвестпрограмме. Гендиректор добавил, что по 47 объектам заключены договоры и уже разрабатывается ПСД.

Что касается этого года, то в регионе предусмотрено строительство 44 станций обезжелезивания по подпрограмме "Чистая вода" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. На эти цели выделены средства из республиканского и областного бюджетов.

По информации Дмитрия Згурского, четыре станции уже введены в эксплуатацию (в Мозырском и Жлобинском районах). На 29 объектах ведут строительно-монтажные работы. Также к настоящему времени 25 проектов получили положительное заключение экспертизы, один проект (в Добрушском районе) будет откорректирован, 17 находятся в экспертизе, еще один (в Наровлянском) не был направлен для оценки специалистами.

Гендиректор актуализировал задачу до 1 ноября получить всю документацию с экспертными заключениями, чтобы в оставшееся до конца года время провести строительство и ввод в эксплуатацию объектов.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поручил и руководителям на местах, и ответственным службам активизировать эту работу, при этом в четком взаимодействии и координации.-0-