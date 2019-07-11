Почти 500 многодетных семей Минской области получили жилье в I полугодии

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 500 многодетных семей столичного региона получили жилье в I полугодии текущего года. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поставлена задача за 2019-2020 годы обеспечить жильем многодетных в таком объеме, чтобы в последующие они стояли на очереди всего год. Исходя из этого был сформирован план области. В 2019 году необходимо обеспечить жилыми помещениями более 2,1 тыс. многодетных семей. По итогам I полугодия жилье получили 496 семей - это около 25% годовой программы. Основные объекты, как правило, вводятся в третьем-четвертом квартале, поэтому дальше ввод жилья пойдет с нарастанием", - отметил Александр Кручанов.

"Выполнение задачи лежит в основном на райисполкомах. Если они будут болеть за каждую семью, то будут работать по этому вопросу и строить. Цифра реальная для выполнения", - подчеркнул он.

На 2020 году жильем планируется обеспечить более 3,5 тыс. семей.

Всего в регионе на 1 января 2019 года на учете состояло свыше 6,8 тыс. многодетных семей. Больше всего проживают в Борисовском, Минском, Молодечненском, Солигорском районах и в Жодино.-0-