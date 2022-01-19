Почти 500 вакансий заявили пинские предприятия на электронную ярмарку

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома организует 19 января электронную ярмарку вакансий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении.

Акция пройдет с 11.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by. Свое участие в мероприятии подтвердили шесть предприятий: ОАО "Полесье", "Кузлитмаш", ЗАО "Пинскдрев", Пинский автобусный парк, Пинский мясокомбинат, Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги.

Предварительно работодатели заявили 478 вакансий. Больше всего специалистов готова принять на работу холдинговая компания "Пинскдрев" - 186 человек. Производителю трикотажных изделий, компании "Полесье", требуется 103 работника. В Центре механизации путевых работ вакантны 142 рабочих места. Завод "Кузлитмаш" заявил 24 вакансии, автобусный парк - 21.

Во время акции соискатели смогут в режиме реального времени задать нанимателям интересующие их вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование посредством чата.

По информации управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома, на 18 января в организациях Пинска насчитывалось 1179 вакантных рабочих мест, в том числе 848 - по рабочим специальностям. Больше всего в городе требуются швеи, операторы оборудования в легкой промышленности, станочники деревообрабатывающих станков, слесари. Востребованы также водители, медицинские сестры, продавцы, повара.

За прошлый год органы по труду помогли найти работу 1919 заявителям, в том числе 683 безработным. На сегодня уровень безработицы в Пинске составляет 0,2% от численности рабочей силы.-0-