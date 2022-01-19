19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 540 тыс. жителей Минской области прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Миланович.

"Интерес населения Минской области к вакцинации против коронавирусной инфекции в последнее время заметно возрос. Многие осознали, что иммунизация позволяет существенно снизить вероятность осложнений и сохранить жизнь. Так, первой дозой вакцины в столичном регионе привиты 704 432 гражданина, или 50,8% населения. Полный курс прошли 539 074 человека", - рассказала Ирина Миланович.

В столичном регионе вакцинировано более 75% соцработников, педагогов, сотрудников сферы бытового обслуживания, учреждений культуры, а также лиц старше 61 года и тех, кто имеет хронические заболевания. Среди медработников и фармацевтов приверженность к иммунизации против коронавирусной инфекции самая высокая - первую прививку получило 91,7%, завершили вакцинацию - 90,6%.В учреждениях здравоохранения также привито 1214 мальчиков и девочек 12-17 лет. Бустерную дозу вакцины, которая защищает в том числе против нового штамма омикрон, ввели почти 3% населения. В ряду медработников этот показатель составляет 22%.

По словам Ирины Миланович, в столичном регионе есть административные территории, в которых охват населения вакцинацией выше, чем в среднем по стране. Это Дзержинский (57,5%), Клецкий (55,6%), Копыльский (57,0%), Молодечненский (57,0%), Несвижский (55,3%), Стародорожский (55,5%), Столбцовский (55,9%), Червенский (56,9%) районы и Жодино (58,1%).-0-