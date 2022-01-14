Почти 55 га с краснокнижными растениями взяли под охрану в Ивацевичском районе

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе под охрану передано 20 участков общей площадью 54,9 га с произрастанием дикорастущих растений, включенных в Красную книгу. Решение райисполкома опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новые места с произрастанием краснокнижников выявлены в Вульковском и Новинском лесничествах Телеханского лесхоза. В охранную зону попали зубянка клубненосная (5,4 га) и пыльцеголовник красный (0,8 га), редкий вид съедобных грибов спарассис курчавый (7 га) и травянистый папоротник многоножка обыкновенная (3,4 га). Специальный режим охраны в нескольких кварталах этих лесничеств вводится для баранца обыкновенного на общей площади около 19 га. Под охрану также взяли места произрастания арники горной (2,5 га), кустарники ивы черничной (1,5 га) и ивы лапландской (7 га), редкий вид мхов - неккера перистая (5 га). Будут охраняться небольшие фрагменты березы низкой (1,5 га), лилии кудреватой (1 га), прострела раскрытого, или сон-травы (0,8 га).

В этих местах вводится специальный режим охраны и использования. Запрещается проводить сплошные рубки, сжигать остатки древесины, использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, нарушать целостность подстилки и почвы, проводить работы по регулированию водного режима. Разрабатывать лесосеки можно будет преимущественно в осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом.

"В районе постоянно ведется скрупулезная инвентаризация охранных зон. Как правило, инициатива исходит от самих лесхозов, которые заключают договоры с институтами на поиск краснокнижников, чтобы затем внести эти места в проект лесоустройства. Сейчас на стадии утверждения еще пять подобных решений о передаче под охрану выявленных мест обитания редких растений, животных и биотопов", - отметил начальник Ивацевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Прус.-0-