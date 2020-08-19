Почти 587 тыс. кв.м жилья ввели в эксплуатацию за январь-июль в Минской области

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе в январе-июле 2020 года ввели в эксплуатацию 586,9 тыс. кв.м жилья, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Обладателями собственных домов и квартир стали преимущественно жители сельской местности и городских поселков - здесь построено свыше 501 тыс. кв.м.

Для граждан и семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, ввели 151 тыс. кв.м, из них 101 тыс. кв.м построена с государственной поддержкой.

Всего в текущем году в центральном регионе планируют ввести в эксплуатацию 1,12 млн кв.м жилья.-0-