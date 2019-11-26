Почти 6 тыс. молодых людей из Гродненской области в этом году трудились в студотрядах

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти 6 тыс. молодых людей из Гродненской области в этом году трудились в студенческих отрядах в регионе и за пределами страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

В Гродненской области сегодня закрывают третий трудовой семестр.

"В регионе в нынешнем году работало свыше 400 студенческих отрядов. Трудоустроены в них были 5955 человек. Трудились молодые люди не только на территории области. Например, свыше 90 человек в составе педагогических и сервисных отрядов работали в детском санаторно-оздоровительном комплексе "Жемчужина России" в Анапе, - рассказали в обкоме БРСМ. - Кроме того, студотряд сельскохозяйственного профиля работал в Молдове".

Торжественное мероприятие по поводу закрытия третьего трудового семестра пройдет в зале УП "Институт Гродногражданпроект". Здесь проведут награждение лучших студенческих отрядов области, лучших бойцов, а также организаций, принимающих студотряды. Областной штаб студенческих отрядов традиционно подведет итоги конкурса "Трудовой семестр" и поощрит лучших нанимателей из числа предприятий и организаций. Также запланировано подведение итогов конкурсов "Волонтер года - Доброе Сердце" и "Молодежь за чистоту городов и сел!".

У гостей будет возможность познакомиться с работой интерактивных площадок "Выбираем студотряд", "Доброе Сердце". Будут работать и тематические фотозоны.-0-