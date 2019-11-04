Почти 7 тыс. т картофеля и более 8,2 тыс. т овощей уже заложили в стабфонды Гомельской области

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в стабилизационные фонды на межсезонный период 2019-2020 годов заложено 6 962 т картофеля (92% от запланированного объема) и 8 280 т овощей (77% от задания). Такую информацию, по данным на 1 ноября, озвучил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан, передает корреспондент БЕЛТА.

В стабфондах уже создан запас более чем по 2,9 тыс. т капусты (71% от необходимого) и лука (86,5%), почти 1,5 тыс. т моркови (79%), 950 т свеклы (65%). Практически завершена закладка яблок - 1 523 т, или 99,7%.

Александр Качан пояснил, что объемы стабфондов определены с учетом фактической урожайности сельскохозяйственных культур, возможности хранения выращенной продукции и других факторов.

Завершить закладку продукции растениеводства надлежащего качества стабилизационных фондов в Гомельской области намерены до 15 ноября. При этом ответственным поручено обеспечить контроль за сохранением качества продукции в течение межсезонного периода, соблюдением графиков ежемесячного использования объемов стабфондов. Необходимое внимание уделят и бесперебойному наличию в продаже отечественной плодоовощной продукции в межсезонье.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил меру ответственности руководителей районов в данной теме. Губернатор также подчеркнул необходимость контроля за ценовым фактором на сельскохозяйственную продукцию.-0-