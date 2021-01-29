Почти 70 тыс. человек отдохнули в здравницах Гомельской области в 2020 году

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году санаторно-курортные и оздоровительные организации Гомельской области продали 69 399 путевок. Выручка от реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг составила Br55,43 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Гражданам ближнего и дальнего зарубежья гомельские здравницы продали 8718 путевок. Выручка от экспорта превысила Br7 млн.

В областном управлении отметили, что здравницы Гомельской области продолжают создавать максимально привлекательные, комфортные условия для отдыхающих, укрепляют материально-техническую и медицинскую базу, осваивают современные методы лечения. Так, в прошлом году некоторые санатории внедрили новые комплексы и программы спортивно-оздоровительных, косметических, медицинских услуг.

"Кроме того, санаторий "Золотые пески" имени И.М.Золотухина ОАО "Гомельпромстрой" и санаторий "Солнечный берег" УСО РУП "ПО "Белоруснефть" работают по новым программам реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Санаторий "Приднепровский" применил новые методики и программы оздоровления легких, экспресс-диагностики COVID-19, определения витамина D в крови", - рассказали в областном управлении.

Совершенствуют здравницы региона и безбарьерную среду.

В целом в прошлом году на укрепление материально-технической базы санаторно-курортных и оздоровительных организаций Гомельской области использовано почти Br7 млн, уточнили в региональном управлении.-0-