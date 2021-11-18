Почти 70 учащихся Минской области соберет олимпиада по финансовой грамотности

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся запланирован на 19 ноября в Минском областном институте развития образования, сообщили БЕЛТА в управлении по образованию Миноблисполкома.

В первом этапе олимпиады на уровне учреждения образования столичного региона участвовали 3620 ребят. Мероприятие в Минске соберет лучших из лучших - 69 старшеклассников из всех районов области, которые стали победителями второго, зонального этапа. Кстати, самый юный участник учится еще в 7 классе.

Ребятам предстоит ответить на 30 вопросов открытого типа. Каждый из них не только проявит свои знания в области финансовой грамотности, но и сможет высказать точку зрения, обосновать выводы.

Членами жюри областного этапа станут представители Национального банка, Минского областного института развития образования, преподаватели экономических дисциплин.

Пока учащиеся будут выполнять олимпиадные задания, для педагогов, которые готовили ребят, эксперты банковской сферы проведут публичные лекции.

Победители областного этапа получат дипломы и памятные подарки от Нацбанка Беларуси. В декабре 2021 года они представят столичный регион на заключительном этапе олимпиады.

Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся проводится по инициативе Национального банка Республики Беларусь и Министерства образования.-0-