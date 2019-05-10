Почти 70 водителей в нетрезвом состоянии выявили в Гомельской области в праздничные и выходные дни

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 70 водителей в состоянии опьянения выявили госавтоинспекторы в Гомельской области в выходные и праздничные дни с 5 по 9 мая, сообщила БЕЛТА старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

В целом за это время госавтоинспекторы зафиксировали в регионе 3 755 нарушений правил дорожного движения. "В ближайшее время 68 водителей станут пешеходами, так как были задержаны сотрудниками ГАИ за управление транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, 147 водителей не имели права управления транспортными средствами", - отметила Анна Ковалева.

К административной ответственности привлекли 602 любителей быстрой езды; 48 автомобилистов нарушили правила обгона либо выезда на полосу встречного движения. Перевозили малышей без использования детских удерживающих устройств 129 водителей.

За нарушения к ответственности привлечены и 74 мотоциклиста. Пешеходы нарушили ПДД почти 500 раз, при этом 95 из них находились в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжат в регионе работу, направленную на безопасность дорожного движения и профилактику дорожно-транспортного травматизма, добавила старший инспектор.-0-