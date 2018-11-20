Почти 80% плательщиков Гомельской области пользуются электронными налоговыми сервисами

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 80% организаций и ИП Гомельской области пользуются электронными сервисами, внедренными Министерством по налогам и сборам, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

"В настоящее время оценили и используют преимущества электронного взаимодействия с налоговыми органами около 32 тыс. субъектов хозяйствования Гомельской области, это почти 80% от состоящих на учете. Среди них 11 тыс. 854 организации (91,5% от состоящих на учете), 20 тыс. 118 индивидуальных предпринимателей (73,7%)", - отметил Дмитрий Дайнеко. Он напомнил, что на протяжении нескольких лет Министерство по налогам и сборам активно развивает дистанционные формы обслуживания клиентов. На портале МНС функционирует 21 электронный сервис.

Собеседник подчеркнул, что в Гомельской области сервисом "Личный кабинет плательщика для физических лиц" воспользовались более 99 тыс. физлиц, или 23,6% от числа граждан - плательщиков налога. По данному показателю Гомельский регион лидирует среди областей республики, добавил Дмитрий Дайнеко. Оценили физлица и мобильное приложение MNS Mobile для интерактивного сервиса "Личный кабинет плательщика для физических лиц". Мобильное приложение может быть использовано на устройствах с системой Android, в конце этого года планируется выпуск приложения для устройств с системой iOS.-0-