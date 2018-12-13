Почти 90% бюджета Витебской области в январе-октябре было направлено на госпрограммы

13 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на исполнение государственных программ и мероприятий в январе-октябре было направлено 87% средств из областного бюджета. Расходы бюджета за этот период составили Br1,6 млрд, сообщил начальник главного финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В январе-октябре нынешнего года доходная часть местного бюджета Витебской области на 68% была сформирована за счет собственных доходов, которые поступали достаточно стабильно. Положительные тенденции в наполнении бюджета сохранятся до конца года. "В то же время возможности по его наполнению использованы не в полной мере: у половины регионов рост доходов в 2018 году не достигнет среднеобластного показателя 114% к уровню 2017 года", - отметил Геннадий Гребнев.

По итогам 10 месяцев бюджет сохранил социальную направленность: две трети ресурсов израсходованы на содержание и развитие социально-культурной сферы. В приоритетах бюджетного финансирования были заработная плата, приобретение продуктов питания и медикаментов, обеспечение текущей деятельности учреждений бюджетной сферы. На отрасли национальной экономики, жилищное строительство и жилищно-коммунальные услуги, финансирование органов госуправления и другие сферы направлено Br521 млн.

Характеризуя проект бюджета на 2019 год, Геннадий Гребнев отметил, что он сформирован в соответствии с концепцией развития страны и учитывает положения послания Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию, программ социально-экономического развития республики и деятельности правительства до 2020 года, системных указов главы государства.

В структуре собственных доходов 92% составляют налоги. При этом налоговая политика на 2019 год и среднесрочная перспектива не предусматривают увеличения налоговой нагрузки. Предлагаемое распределение расходов бюджета обеспечит планомерное развитие всех отраслей, своевременное и полное исполнение долговых обязательств области. Усилен социальный акцент. Расходы на отрасли социально-культурной сферы планируется увеличить в общей сумме на 10% при общем росте расходов на 5,7%.

Начальник главного финуправления также обратил внимание, что ежегодно в пределах имеющихся ресурсов предусматриваются средства на развитие территорий области. В бюджете Браславского района на 2019 год запланированы расходы по подготовке и проведению областного фестиваля "Дажынкі" в сумме Br13,5 млн. Выделены средства на благоустройство поселков Бегомль и Богушевск. По Комплексной программе развития Оршанского района на 2019-2023 годы из республиканского бюджета предусмотрено Br43,9 млн на развитие агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, ЖКХ, социально-культурных отраслей района.

Проект бюджета поддержан на заседании облисполкома и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение Витебскому областному Совету депутатов.-0-