Почти 96% жителей Брестской области обеспечены водой нормативного качества

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти 96% жителей Брестской области обеспечены питьевой водой нормативного качества, сообщил на заседании облисполкома генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук, передает корреспондент БЕЛТА.

На 1 сентября показатель по обеспечению потребителей качественной питьевой водой составлял 95,9% при годовом задании 96%.

"В этом году запланировано построить 40 станций обезжелезивания. На реализацию мероприятий предусмотрены Br6,8 млн. С учетом выделенных бюджетных средств планируется строительство 29 объектов, из которых 20 уже введены в эксплуатацию. Низкое освоение бюджетных средств в Столинском и Жабинковском районах. Из республиканского бюджета ожидается выделение Br1,5 млн. Их направят на строительство еще 5 станций обезжелезивания в Жабинковском, Ивацевичском, Дрогичинском, Ляховичском и Столинском районах", - сказал гендиректор областного управления ЖКХ.

За 2022-2025 годы в регионе необходимо будет построить 144 станции обезжелезивания, чтобы все население было обеспечено питьевой водой нормативного качества.

На заседании обсуждались итоги работы организаций жилищно-коммунального хозяйства по выполнению показателей, улучшению качества предоставляемых услуг и готовности народно-хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года. Принявший участие в работе председатель КГК Василий Герасимов отметил готовность региона к осенне-зимнему периоду, паспорта готовности получили 99% объектов.

По информации генерального директора областного управления ЖКХ, в области ежегодно модернизируют не менее 4% тепловых сетей от их протяженности. В этом году должно быть заменено 63,1 км теплосетей. На сегодня 6,2 км, или 98,4% от задания, уже переложены. В Брестском районе продолжаются работы по замене 1 км сетей. На финансирование расходов из областного бюджета выделено Br8,1 млн, еще около Br4 млн будет профинансировано за счет средств предприятий ЖКХ.

В целом из 2,1 тыс. км тепловых сетей в Брестской области 1,7 тыс. км, или 80,2%, выполнены из предизолированных труб. Это самый высокий показатель по республике (в среднем по республике - 72,7%).

В инвестиционную программу Брестской области на этот год включено строительство двух объектов теплоснабжения. Котельная в городском поселке Логишин Пинского района уже введена в эксплуатацию. В октябре планируют ввести в строй котельную в городе Микашевичи.-0-