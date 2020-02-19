Почти 9,9 тыс. жителей Могилевской области в 2019 году сдавали помещения внаем

19 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году почти 9,9 тыс. жителей Могилевской области сдавали квартиры и другие помещения внаем. Это на 574 человека больше, чем в 2018-м, рассказали корреспонденту БЕЛТА в инспекции МНС по Могилевской области.

"Больше всего плательщиков подоходного налога за сдачу помещений в аренду или внаем проживает в Бобруйске - 2574 человека (26% от общего количества), а также в Могилеве: 2361 (23,9%) - в Ленинском районе, 1635 (16,5%) - в Октябрьском, - уточнили в инспекции. - Меньше всего плательщиков зарегистрировано в инспекциях по Быховскому (273 человека, или 2,8%) и Бобруйскому районам (314 человек, или 3,2%)".

От указанной категории граждан в 2019 году поступило более Br1,6 млн подоходного налога. По сравнению с 2018-м поступления увеличились на Br99 тыс.-0-