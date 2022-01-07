Почти Br35 тыс. матпомощи выделил медучреждениям Гомельской области отраслевой профсоюз в декабре

7 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти Br35 тыс. материальной помощи выделил медучреждениям Гомельской области обком отраслевого профсоюза в декабре, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Так, Br10 тыс. направлено на закупку спецодежды, средств индивидуальной защиты, рециркуляторов воздуха для Рогачевской центральной районной больницы, Гомельской областной стоматологической поликлиники, Ветковского районного центра гигиены и эпидемиологии.

Сертификаты к столетию со дня основания получили Житковичская центральная райбольница и Мозырский городской родильный дом.

В преддверии новогодних и рождественских праздников во время благотворительной акции "Профсоюзы - детям" подарочные сертификаты на общую сумму Br16 тыс. получили 6 детских лечебных учреждений. Это медучреждения областного уровня - Дом ребенка, детская больница, детский центр медицинской реабилитации "Верасок", детская больница медицинской реабилитации "Живица", а также Гомельская городская центральная детская поликлиника и городская детская больница в Мозыре.

Средства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе закупку необходимых средств гигиены, мебели, бытовой техники, спортивного и игрового инвентаря.-0-