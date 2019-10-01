Почти Br5 млн направили в этом году на ремонт улиц и тротуаров Бреста

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в текущем году на ремонт улиц и тротуаров направлено почти Br5 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) городского ЖКХ Сергей Петраневич.

Сезон ремонта дорог в этом году в Бресте стартовал необычайно рано. Специалисты ДЭП преступили к работам уже в начале апреля. За это время они заменили асфальтобетонное покрытие на участках общей площадью более 112 тыс. кв.м. Дорожники обновили 22 улицы областного центра. На эти цели из городского бюджета выделено Br3 млн 750 тыс. По сравнению с прошлым годом сумма финансирования выросла почти на треть.

"В этом сезоне основное внимание было уделено въездам в Брест. Приведены в порядок Каменецкое шоссе, улицы Коммерческая и Смирнова, которые выходят на трассу М1, а также Варшавское шоссе, ведущее к одноименному погранпереходу. Кроме того, работали в микрорайонах и центральной части города на улицах, имевших значительные разрушения в покрытии", - отметил Сергей Петраневич.

Работники ДЭП занимались также ремонтом тротуаров на 11 улицах. Обустроили подъездные пути, две парковки и пешеходную зону возле археологического музея "Берестье", в котором недавно завершилась реконструкция. Дорожники внесли свой вклад в обустройство набережной реки Мухавец и Городского сада.

"Конечно, основной объем выполнен в период подготовки к празднованию тысячелетия города, но после этого работы не останавливались. Заасфальтировали участки на двух улицах в частном секторе, осталось отремонтировать еще один участок дороги и одну дворовую территорию. Параллельно обустраиваем Пушкинский сквер, вскоре он будет готов встретить отдыхающих", - добавил главный инженер.-0-