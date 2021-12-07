Почти Br700 тыс. удержанного с зарплат налога организации Минской области не внесли в бюджет

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы столичного региона выявили в январе-сентябре ряд фактов, когда наниматели удерживали из заработной платы работников налоги, но не перечисляли их в бюджет. Таким образом "потерялись" Br693,4 тыс., сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

"Перечисление удержанного из заработной платы налога - обязанность нанимателя. При этом налоговые агенты обязаны перечислять в бюджет суммы исчисленного и удержанного подоходного налога с физических лиц в сроки, установленные в Налоговом кодексе", - подчеркнули в инспекции.

Но случаи, когда удержанный налог в бюджет не перечисляется, а используется субъектами хозяйствования для собственных нужд, все еще не редкость. "За 9 месяцев 2021 года при проведении контрольно-аналитических мероприятий установлено, что отдельными нанимателями удержано из заработной платы работников, но не перечислено в бюджет Br693,4 тыс.", - привели данные специалисты.

Так, инспекция МНС по Слуцкому району провела анализ бухгалтерского баланса крупного акционерного общества, обязательства по налогам и сборам и обязательства по оплате труда. Установлено, что организация перечисляла в бюджет минимальные суммы подоходного налога. Только после уведомления налогового органа она доплатила Br288,3 тыс. Такую сумму подоходного налога удержала организация с фактически выплаченных работникам зарплат.-0-