Почти Br74 млн направят на реализацию инвестпрограммы Брестской области в 2020 году

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в текущем году направят почти Br74 млн на реализацию инвестиционной программы, которая утверждена решением областного Совета депутатов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Документ разработан для эффективного и рационального использования средств областного бюджета и других источников финансирования, направляемых на инвестиции в основной капитал. Основная цель - обеспечение ввода в эксплуатацию объектов в срок, развитие и укрепление материально-технической базы организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса. Инвестпрограмма включает 121 объект. На ее реализацию из областного бюджета планируется направить более Br73,8 млн. Будут привлекаться кредитные ресурсы и другие источники финансирования.

Значительную часть средств предусмотрено направить в сферу здравоохранения. Речь идет о строительстве медицинского комплекса в Бресте и нового корпуса к областной детской больнице, реконструкции зданий онкологического диспансера в Пинске. В трех учреждениях модернизируют помещения под установку нового оборудования.

За счет средств инвестпрограммы будет вестись строительство средней школы на 1020 мест в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах, многоквартирного дома с встроенным детским садом в заречной части Бреста, детского сада-яслей в Жабинке. Новые детские дома семейного типа возведут в Бресте, Ляховичах, Пружанах и Малоритском районе. Планируется выполнить проектно-изыскательские работы для строительства в перспективе в Кобрине и Столине учебно-педагогических комплексов "школа-сад" на 471 место, пожарного депо - в Барановичах. Часть денег направят на реконструкцию Коссовского дворцово-паркового ансамбля, улучшение спортивной инфраструктуры региона.

Внушительную сумму направят на жилищное строительство, обновление существующих инженерных сетей и прокладку новых, продолжится реконструкция водозабора Жабинки. Особое внимание уделено строительству станций обезжелезивания. В 2020 году в Брестской области намечено ввести в строй около 40 таких объектов. Также будут вестись работы по переводу десяти котельных на местные виды топлива.

В отдельный перечень программы включены объекты реконструкции мелиоративных систем, строительства и модернизации в агропромышленном комплексе. Их финансирование планируется осуществить за счет средств областного бюджета.-0-