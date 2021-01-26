Почти декадная норма осадков выпала за ночь в Гродно

26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно продолжается снегопад. За ночь в областном центре выпала практически декадная норма осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
За ночь в Гродно выпало 10 мм осадков, декадная норма составляет 12 мм. Серьезно увеличился в областном центре и снежный покров. Если на утро 25 января его толщина составляла 0,5 см, то сейчас в городе и окрестностях этот показатель возрос до 21 см.
"В целом по области толщина снежного покрова составляет 7-21 см. Снегопад продолжится на протяжении дня. Отмечается в области и такое неблагоприятное явление, как налипание мокрого снега", - отметили в облгидромете.
Снегопады осложнили и дорожную обстановку. В ГАИ отметили, что фиксировали и аварии, и заторы. Сейчас Госавтоинспекция работает в усиленном режиме. Машины ГАИ сопровождают колонны уборочной техники. К уборке дорог и улиц в областном центре привлечено около 50 единиц техники, более 160 дворников.-0-
Фото Леонида Щеглова