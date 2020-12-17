Почти каждое десятое ДТП в Брестской области в этом году произошло по вине пьяных водителей

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала года зарегистрировано 427 дорожно-транспортных происшествий. Из них 44 произошли по вине пьяных водителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор группы по агитации и пропаганде управления ГАИ УВД облисполкома Вероника Крук.

Нетрезвые водители спровоцировали аварии, в которых 12 человек погибли и 42 получили различные травы. Всего в этом году инспекторы ГАИ задержали около 2,8 тыс. водителей, которые пьяными сели за руль, около 90 из них - повторно в течение года.

"По статистике, аварии с участием пьяных водителей чаще всего происходят вечером с 16.00 до 20.00 в выходные дни, - рассказала Вероника Крук. - Приближаются праздники, череда длинных выходных, поэтому Госавтоинспекция акцентирует внимание на предупреждении таких ДТП. Так, 18 декабря пройдет единый день безопасности "Скажи равнодушию нет, позвони 102". Напомним жителям региона об ответственности за пьяное вождение и важности информации о нетрезвом водителе. Возможно, это сообщение в милицию спасет чью-то жизнь".

ГАИ по аналогии с антитабачной профилактикой разработала наклейку для алкогольной продукции. На ней изображена лаконичная надпись "Садись за руль трезвым" и нанесен QR-код. При наведении на него камеры смартфона на экране появится ссылка на видеоролик. "Видео цепляющее. Комментарии дают водители, которые пьяными совершили ДТП. Рассказывают о последствиях аварии, наказании и о том, как изменилась их жизнь после той поездки", - подытожила Вероника Крук.-0-