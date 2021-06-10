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10 июня 2021, 17:48

Почти каждый 15-й - медалист: в Гомеле выпускникам вручили аттестаты особого образца

Фото из архива
Фото из архива

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 171 выпускнику вручили аттестаты об общем среднем образовании особого образца с золотыми и серебряными медалями, сообщили БЕЛТА в управлении образования Гомельского горисполкома.

Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры железнодорожников имени В.И.Ленина. В этом году со школой прощаются 2542 учащихся учреждений общего среднего образования Гомеля. 171 выпускнику вручили золотые (152) и серебряные (19) медали.

Наибольшее количество медалистов - в учреждениях образования Железнодорожного и Советского районов - 46 и 44 медали соответственно. Сразу 23 медалиста в этом июне выпускает Гомельский городской лицей №1. Это городской рекорд. В топ учреждений с наилучшими успехами выпускников вошли гимназия №56 (11 медалистов), гимназия №46 (10), гимназия №10 (9), гимназия №71 и средняя школа №8 (по 8).

В добрый путь по взрослой жизни парней и девушек напутствовал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Он поздравил ребят с аттестатами высшей пробы и с окончанием школы, пожелал успешно справиться с первым серьезным испытанием - вступительной кампанией. Посоветовал не забывать учителей, которые в каждого из них вложили и частичку своей души. Также мэр поблагодарил родителей, которые воспитали таких талантливых и способных юных граждан.-0-

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