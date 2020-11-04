Почти половина лесхозов Брестской области использует квадрокоптеры для наблюдения за лесами

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти половина лесхозов Брестской области используют квадрокоптеры для наблюдения за лесным фондом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя организации по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак.

За последние три года 6 из 14 лесхозов региона приобрели дроны - Брестский, Ивацевичский, Пинский, Ганцевичский, Полесский и Пружанский. Также квадрокоптер есть в распоряжении ГПЛХО. Такая техника помогает лесной охране тушить пожары и выявлять нарушителей, контролировать усыхание сосновых насаждений. "С высоты очень хорошо видны очаги усыханий, с земли их заметить сложно. Плюс квадрокоптер очень эффективен в тушении возгораний: помогает определить границы и направление движения пожара", - пояснил Илья Шпак.

В частности, Полесский лесхоз по проекту международной технической помощи приобрел передовой беспилотник. Помимо камеры он оснащен динамиком, тепловизором и прожектором, поэтому дрон можно использовать в темное время суток.

В перспективе все 14 лесхозов Брестской области будут оснащены квадрокоптерами. Также ГПЛХО намерено увеличивать количество фотоловушек. Сейчас их в лесхозах - 115. С начала года они помогли выявить почти 120 нарушений. Половина из них связана с игнорированием мер безопасности в лесах и на торфяниках. Также фотоловушки успешно помогают вычислить тех, кто загрязняет природу и нарушает правила сбора дикоросов.-0-