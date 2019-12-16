Почти половина пожаров в подвалах многоквартирных домов в Гомельской области зафиксирована зимой

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области 46% пожаров, произошедших в этом году в подвалах многоквартирных домов, зафиксированы в зимние месяцы, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала этого года в регионе зарегистрировано 21 возгорание в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. Из них 13 - в подвальных помещениях. Аналогичное количество фиксировалось и в прошлом году, уточнил начальник управления.

"46% пожаров (6 из 13), произошедших в текущем году, приходится на зимние месяцы, при этом 77% (10 из 13) - на ночное и вечернее время", - уточнил Сергей Дичковский.

По его информации, наибольшее число подобных происшествий отмечено в крупных городах: в Гомеле - 6 фактов, Мозыре - 3, Светлогорске - 2.

Среди основных причин и условий возникновения пожаров докладчик назвал отсутствие контроля со стороны эксплуатирующих организаций. Как следствие - посторонние могут беспрепятственно попадать в подвалы и на чердаки. Еще один важный момент, на который обратил внимание начальник областного управления МЧС, - наличие в таких помещениях горючего мусора и материалов. Не исключены и случаи, когда от пожаров в подвалах погибают люди.

Сергей Дичковский проинформировал, что в марте-июле этого года были обследованы чердаки и подвалы всех многоквартирных жилых домов региона. В более 200 повальных помещениях не был ограничен доступ посторонних лиц. Также выявлено более 40 фактов захламления посторонними предметами подвалов и 12 - чердаков. К настоящему моменту подавляющее большинство нарушений устранили.

"Принятые меры позволили снизить количество пожаров в этом году в осенний период на 25%. Работа в данном направлении продолжается", - добавил Сергей Дичковский.

Также докладчик назвал актуальной проблему предупреждения чрезвычайных ситуаций в неэксплуатируемых, аварийных зданиях и сооружениях, ветхих и пустующих домах. "В настоящее время доступ посторонних не ограничен к 181 неэксплуатируемому зданию (всего же выявлено и взято на учет почти 2,5 тыс. таких строений)", - привел пример он. Что касается ветхих и пустующих домов, то их количество в регионе превышает 4,3 тыс., снесено в этом году более 1,5 тыс.

"Только в ноябре в области произошло 4 пожара в нежилых и неэксплуатируемых зданиях, всего же за год - 25", - уточнил начальник областного управления МЧС.-0-