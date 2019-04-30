Почти половину дохода бюджета в Гродненской области обеспечивают 14 крупных налогоплательщиков

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области 14 крупных налогоплательщиков обеспечили 46,8%, или Br245,7 млн, всех доходов бюджета в I квартале 2019 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

В рейтинге организаций региона, обеспечивающих наибольшие суммы поступлений в бюджет, лидирующие позиции занимают Гродненская табачная фабрика "Неман", "Гродноэнерго", "Гроднооблгаз" и "Лидское пиво".

В январе-марте этого года в формировании бюджета Гродненской области участвовали более 410 тыс. плательщиков, из них почти 16 тыс. юридических лиц, более 24 тыс. индивидуальных предпринимателей и свыше 370 тыс. физических лиц.

"В консолидированный бюджет за январь-март 2019 года поступило Br524,6 млн налогов и платежей, выполнение текущего плана доходов составило 102,6%. В том числе в республиканский бюджет поступило Br205,8 млн, местные бюджеты - Br318,8 млн (104,4% от плана)", - рассказали в инспекции. В разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов, подоходного налога, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

В общей сумме поступлений 96,1% составляют платежи организаций. Субъекты хозяйствования государственного сектора экономики обеспечили 75,9% всех поступлений, организации негосударственного сектора экономики - 20,2%.

Вклад организаций - субъектов малого предпринимательства в бюджет составил Br40,6 млн (7,7%). От индивидуальных предпринимателей поступило Br12,1 млн (2,3%), физическими лицами внесено в бюджет Br8,6 млн (1,6%).-0-