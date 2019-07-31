Почти треть доходов бюджета Брестской области в I полугодии сформировали частные компании

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области коммерческие организации сформировали в первом полугодии 2019 года почти треть доходов бюджета, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции МНС.

На 1 июля в регионе насчитывалось 10074 коммерческих структуры различных организационно-правовых форм (СОАО, СООО, ООО, ОДО, ЗАО, ЧУП и другие). Частные компании составляют более половины плательщиков среди организаций области. За январь-июнь они уплатили в бюджет Br236,4 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платежи выросли на 13,5% в сопоставимых ценах. Вклад данной группы плательщиков в формирование доходов бюджета увеличился с 26,6% до 30,3%.

Крупнейшими плательщиками в своей категории являются такие предприятия, как СП "Санта Бремор" ООО, СП ОАО "Брестгазоаппарат", ООО СП "Санта Импэкс Брест", филиал ООО "Евроторг" в областном центре, унитарное предприятие "Торговый дом "Лагуна". Их платежи в бюджет суммарно составили пятую часть от доходов коммерческих структур.-0-