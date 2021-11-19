Почти треть жителей Брестской области получили прививки против коронавируса

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили почти 32% жителей Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Шилович.

Первую дозу прививки в области получили более 421 тыс. человек. Второй компонент - то есть прошли полный курс вакцинации - 319 тыс., это почти каждый четвертый житель юго-западного региона. "В среднем за сутки прививаем против коронавируса 6-8 тыс. человек. Например, "Спутником Лайт" вакцинированированы более 8,3 тыс., в основном это студенты. Этим же препаратом проводится ревакцинация. Бустерную дозу получили 8,1 тыс. человек. Прививаем беременных женщин и кормящих матерей. Им предлагают китайскую вакцину", - рассказала Марина Шилович.

Хорошие темпы набрал Каменецкий район, где первый компонент вакцины от COVID-19 получили почти 40% жителей. В Барановичском регионе и Ляховичском районе привитых немного меньше - 38,4%, в Пинском регионе - 37,8%. Медленно вакцинируются брестчане. В областном центре прививку пока сделал лишь каждый пятый житель.

В поликлиниках и пунктах вакцинации предлагают прививки от коронавируса "Спутник V" и Vero Cell, "Спутник Лайт".

Параллельно проводится иммунизация против гриппа. В Брестской области такую прививку получили 288,6 тыс. человек. Это почти 22% жителей региона. Всего планируется вакцинировать против гриппа 40% населения. Бесплатно можно получить российский "Гриппол Плюс", платно - французсий "Ваксигрип Тетра".-0-