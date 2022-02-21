Почти тысячу нарушений ПДД выявили за выходные в Могилевской области

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21 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 1 тыс. нарушений ПДД выявили за выходные дни в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
"За прошедшие выходные дни в Могилевской области сотрудниками ГАИ выявлено 985 нарушений ПДД, задержано 9 пьяных водителей и 31 бесправник, - сообщили в ведомстве. - ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрировано".
За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 215 пешеходов, из которых 33 находились в нетрезвом состоянии.-0-