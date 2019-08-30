Почти во всех районах Гомельской области введен запрет на посещение лесов

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти во всех районах Гомельской области, за исключением Житковичского и Рогачевского, введен запрет на посещение лесов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Решения приняты местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений и районных отделов по ЧС. Это необходимые меры, связанные с осложнением погодных условий в регионе. Установился низкий уровень влажности до 30%, наблюдаются сильные порывистые ветры до 14 м/с. В лесах - 4-й класс пожарной опасности.

Как уточнили в областном объединении, введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в том числе для прогулок, отдыха на природе), а также въезд транспорта, за исключением служебного. Санкции статьи 15.29 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинения ущерба, предусматривают предупреждение или до 25 БВ штрафа (базовая величина сейчас составляет Br25,5). За аналогичные нарушения, повлекшие уничтожение или повреждение леса либо торфяников, - от 25 до 50 БВ штрафа. По статье 15.57 выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках, влечет штраф от 10 до 40 БВ. А за разжигание костров в запрещенных местах (статья 15.58) предусмотрено предупреждение или до 12 БВ штрафа.

По данным на утро 30 августа, с начала года на территории Гомельской области зарегистрировано 109 пожаров в лесах и на торфяниках. Число возгораний несколько увеличилось к аналогичному периоду 2018 года, когда было зафиксировано 103 случая.

В ГПЛХО напомнили, что лесные пожары считаются во всем мире одними из крупнейших по охвату территорий стихийными бедствиями. В связи с этим их предупреждение и тушение - в числе наиболее актуальных задач, стоящих перед государственной лесной охраной Беларуси. По статистике, 95% лесных пожаров возникают по вине человека. Причины - неосторожное обращение с огнем, неконтролируемое выжигание сухой травы и соломы на сельскохозяйственных угодьях, разведение костров.-0-