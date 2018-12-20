Почти во всех районах Витебской области нарушались сроки капремонта домов

20 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Практически во всех районах Витебской области (кроме Ушачского, Шарковщинского и Миорского), а также в Витебске и Новополоцке нарушались сроки проведения капитального ремонта жилых домов, по отдельным доходило до семи лет. Об этом сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Витебской области.

"Всего в регионе на ноябрь 2018 года были превышены сроки проведения капитального ремонта 205 жилых домов. Так, в Новополоцке не завершили в установленные сроки капремонт 10 домов, в Витебске - 84, в Оршанском районе - 29, в Толочинском районе - 7 домов", - уточнили в КГК.

При этом организации ЖКХ - заказчики капитального ремонта, выделив и введя первый пусковой комплекс, отчитывались о вводе общей площади домов после капремонта. В итоге за 2017 год данные по Витебской области были завышены более чем на 10 тыс. кв.м, за девять месяцев 2018 года - на 16 тыс. кв.м.

Кроме того, выявлены факты нецелевого использования отчислений на капитальный ремонт, а также необеспечения аккумулирования на специальных счетах местных исполкомов этих средств. В марте 2016 года появилось соответствующее требование, но даже спустя два года после введения нормы не были открыты необходимые счета в восьми рай- и горисполкомах.

Принятие решения о централизации средств было необходимо, так как организации ЖКХ пользовались средствами отчислений как беспроцентными займами. Они их тратили на оплату потребленных энергоресурсов, налоговых платежей и пени, отчислений в фонд социальной защиты населения, расчеты с учредителем и др.-0-