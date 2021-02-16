Почти все отделения Брестской облбольницы вернулись к обычному режиму работы

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти все отделения Брестской областной клинической больницы вернулись к обычному режиму работу, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач больницы Александр Карпицкий.

"Все отделения, за исключением двух, перешли в обычный режим работы. Помощь пациентам с коронавирусом оказывают отделения торакальной хирургии, а также реанимации и интенсивной терапии. Предполагаем, что через недели две и эти отделения (по крайней мере хирургическое) начнем переводить в обычный режим. Профильные пациенты страдают из-за того, что отделение долгое время выключено из своей постоянной работы", - сказал Александр Карпицкий.

В Брестской области к обычному режиму возвращаются все больше районных больниц. Например, пациентов с коронавирусом из Кобринского, Каменецкого, Малоритского, Жабинковского и Березовского районов доставляют на лечение в Брест. Их госпитализируют в областную, центральную или первую городские больницы.

По словам главврача Брестской облбольницы, вторая волна отличается от первой. В этот раз больше людей находились на амбулаторно-поликлиническом лечении. При этом среди госпитализированных было больше кислородозависимых пациентов, с тяжелым течением болезни. "Вторая волна показала, что иногда проектных решений, заложенных при строительстве и модернизации больниц, недостаточно для обеспечения кислородом. Мы справлялись, но чувствовалась проблема, которую нужно устранять. Поэтому надо пересматривать количество реанимационных коек, с одной стороны, с другой - кислородных точек. В этой связи проводить реконструкцию станций, обеспечивающих больницы кислородом", - считает Александр Карпицкий.-0-