Почти все районы Минской области приступили к севу яровых

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным на сегодня, в Минской области приступили к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур 20 районов из 22. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

Больше всего засеяли в Любанском районе - 2,1 тыс. га. Чуть меньше - в Логойском (2,09 тыс. га) и Пуховичском (1,38 тыс. га) районах.

Всего в столичном регионе засеяно около 14 тыс. га. В этом году яровой сев предстоит провести на 167,13 тыс. га.-0-