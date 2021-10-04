Под Гродно пьяный мужчина угрожал пистолетом местному жителю

4 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе пьяный мужчина угрожал пистолетом незнакомцу. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Вечером 3 октября правоохранителям поступила информация, что в одной из деревень мужчина угрожает пистолетом местному жителю. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что 29-летний житель Гродно направлял пистолет на незнакомого ему местного жителя, угрожал убить, заставлял стать на колени. Хулиган был пьян.

Следователь совместно с экспертом осмотрел место происшествия. Допрошен потерпевший и свидетели. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (особо злостное хулиганство). Подозреваемый задержан.-0-