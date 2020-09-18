Под Гродно спасатели помогли лосю выбраться из технического резервуара

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе спасатели помогли лосю выбраться из резервуара с водой. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня около 8.00 очевидец сообщил о нештатной ситуации на территории строительного карьера в деревне Брузги. В резервуар для промывки песка глубиной около 4 м попал лось, самостоятельно выбраться животное не могло.

"Из подручных материалов, предоставленных работниками "Гродножилстроя", спасатели соорудили трап и опустили его в воду. Набросив на лося петлю из спасательной веревки, работники МЧС помогли ему выбраться", - сообщили в МЧС.

Немного отдохнув, лось направился в лес.-0-