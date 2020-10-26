Под Гродно заметили бурую пеночку

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно заметили новый для Беларуси вид птиц - бурую пеночку. Информация об этом размещена на портале бердвотчеров "Птушкi штодня", сообщает БЕЛТА.

Бердвотчеры из Гродно, Минской и Брестской областей 24 октября наблюдали за птицами в районе заказника "Гродненская Свислочь". На краю одной из живописных долин обратили внимание на необычные призывы, такие, как оказалось, издает лишь бурая пеночка. Вскоре удалось и сфотографировать необычную гостью.

Бурая пеночка ранее в Беларуси не встречалась. Живет она в Центральной и Восточной Азии от реки Обь до Охотского моря и юга Китая. Зимует обычно птица в Индокитае, хотя ранее встречали этих птиц в Польше и в Литве. Возможно, некоторые из них выбирают новые места зимовки, что интересно с точки зрения и бердвотчеров, и орнитологов.

Если регистрацию бурой пеночки утвердит заседание Белорусской орнито-фаунистической комиссий, то вид станет 335 в списке птиц Беларуси. Также утверждения ждут отмеченные ранее овсянка-ремез и полярная чайка.-0-