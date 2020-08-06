Под Минском на трассе Р58 временно ограничат движение

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе ограничат движение на части трассы Р58 из-за следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 11.00 до 14.00 на 14-м км автодороги Минск - Калачи - Мядель вблизи деревни Дубовляны Минского района запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, которое произошло на данном участке дороги. В указанный период времени будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях", - проинформировали в СК.

Следователи просят планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-