Под Витебском пройдет этап Кубка мира по вертолетному спорту

3 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На аэродроме Куковячино Витебского аэроклуба ДОСААФ 9-11 августа пройдет третий этап Кубка мира по вертолетному спорту, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

В соревнованиях примут участие около 20 экипажей из Беларуси, Украины, России, Польши и Чехии. Спортсменам предстоит состязаться в двух видах программы: параллельной развозке грузов и параллельном слаломе в классах General и Masters.

Церемония открытия состоится 9 августа. В этот же день начнутся квалификационные соревнования в обоих видах программы. 10 августа пройдут четвертьфиналы и полуфиналы, на 11 августа запланированы финалы в двух номинациях. Во второй половине дня проведут награждение призеров этапа Кубка мира и церемонию закрытия соревнований.-0-