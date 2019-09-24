Подача тепла в объекты соцсферы начинается в Гомельской области

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области начинается подача тепла в объекты социальной сферы, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский.

Соответствующее решение принято в облисполкоме. Письма, информирующие о нем, разосланы в гор- и райисполкомы. Во исполнение решения и исходя из погодных условий власти на местах самостоятельно определяют сроки и режимы включения отопления. В первую очередь тепло будет подано в учреждения здравоохранения, социального обеспечения, школы, дошкольные учреждения, а также в музеи, государственные архивы и библиотеки.

Паспорта готовности к отопительному сезону 2019/2020 в Гомельской области получили все теплоисточники и потребители тепловой энергии, а также организации, транспортирующие тепловую энергию.

Готов к началу сезона и жилищный фонд. Однако сроки подачи тепла в жилые дома будут определять погодные условия. Традиционно запуск отопления в этом сегменте производится, если в течение пяти дней сохраняется среднесуточная температура 8 градусов и ниже.

Для обеспечения надежной работы объектов в осенне-зимний период в необходимых объемах проведен профилактический ремонт коммунальных теплоисточников, центральных тепловых пунктов, инженерных систем отопления домов.

В прошлом году отопительный сезон в области стартовал 29 сентября.-0-