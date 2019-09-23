Подача тепла в объекты соцсферы начинается в Витебской области

23 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С 23 сентября в Витебской области начинается подача тепла в объекты социальной сферы. Такое решение принял облисполком, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Дмитрий Герасимов.

В первую очередь тепло должно прийти в учреждения здравоохранения, социального обеспечения, школы, дошкольные учреждения, а также в музеи, государственные архивы и библиотеки. Решение облисполкома разослано на места. Тем не менее каждый район будет самостоятельно принимать решение о включение отопления исходя из погодных условий.

Включение отопления в жилом фонде пока не планируется. Подавать тепло в квартиры начинают при среднесуточной температуре ниже 8 градусов в течение пяти дней.

В нынешнем межсезонном периоде в Витебской области будут работать 519 котельных. Все теплоисточники, а также объекты жилфонда уже получили паспорта готовности. Во время подготовки к зиме доукомплектованы техникой и персоналом диспетчерские службы и аварийные бригады.-0-