Подача тепла в жилые дома начнется в Гродно с 14 октября

13 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Подача тепла в жилые дома в Гродно начнется с 14 октября, сообщили БЕЛТА в РУП "Гродноэнерго".

Энергетики региона полностью готовы к отопительному сезону.

"Сегодня в Гродно начнут включать отопление в детских дошкольных и школьных учреждениях, учреждениях здравоохранения стационарного типа, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах", - говорится в сообщении РУП "Гродноэнерго".

Уже с 14 октября тепло начнет поступать в жилищный фонд, общежития, учреждения образования и театры.

Такое решение принято Гродненским городским исполнительным комитетом в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха не выше плюс 10 градусов в течение нескольких суток.

При среднесуточной температуре наружного воздуха выше плюс 10 градусов объекты переведут в режим протапливания.-0-