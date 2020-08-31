Подарить настроение праздника - Шулейко вручил портфели школьникам из детского дома семейного типа

31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Воспитанники детского дома семейного типа в Головинцах Гомельского района сегодня получили рюкзаки со школьными принадлежностями, сладости во время областной акции "Соберем портфель первокласснику". Подарки ребятам вручил помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Головинцах в уютном доме по улице Садовой дружно живут 12 мальчишек и девчонок. Родитель-воспитатель Татьяна Юдина рассказала, что в этом году шестеро из ребят - первоклассники. "Конечно, перед началом учебы есть и переживания, и волнение перед новой ступенью в их жизни, и радость. К школе детки ответственно готовились. Учили стихотворения, знают счет, некоторые уже умеют читать", - поделилась мама.

Сегодня, принимая школьные рюкзаки во время акции "Соберем портфель первокласснику", дети поблагодарили гостей за подарки и обещали учиться хорошо, слушать во всем маму, радовать всех своими успехами.

По словам Юрия Шулейко, такие акции проходят уже традиционно. Они призваны подарить детям настроение праздника перед стартом нового учебного года. Помощник Президента отметил, что в детском доме семейного типа созданы все условия для гармоничного развития ребят. "Чувствуется, что здесь царят материнская любовь, дружелюбие, во всем - хозяйский подход", - сказал он.

Юрий Шулейко пожелал детям крепких знаний, хороших отметок в дневниках, удачи на жизненном пути. Также слова поздравлений воспитанникам адресовали заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, председатель Гомельского райисполкома Елена Алексина.

Неподдельный восторг вызвали у мальчиков и девочек и игры с любимыми мультипликационными персонажами.

Региональная акция "Соберем портфель первокласснику" нацелена на поддержку ребят, оказавшихся в социально опасном положении, тяжелой жизненной ситуации. Не остаются без внимания дети из многодетных, опекунских, приемных семей, интернатных учреждений, дети-инвалиды. В акцию активно включились структурные подразделения облисполкома, учреждения, организации, предприятия региона и представители бизнеса.

Всего в регионе 1 сентября за парты сядут 17 262 первоклассника, что на 650 детей больше, чем в 2019 году.-0-