Подарить праздник: насыщенные программы готовят на участках Гомельской области в день референдума

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в день референдума 27 февраля на участках для голосования организуют масштабную программу с концертами, выставками, консультациями, мастер-классами, сообщила сегодня журналистам первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Инга Завгородняя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для каждого участка разработаны планы и графики работы и торговли, и творческих коллективов. В программах концертные программы, всевозможные выставки, спортивные состязания, мастер-классы, консультации различных служб - от юристов до страховщиков", - отметила Инга Завгородняя.

Повсеместно проведут чествования голосующих впервые.

Например, на участке в средней школе №39 Гомеля предложат ответить на вопросы викторин, пригласят в литературную гостиную и на концерт различных коллективов. Здесь же можно будет попробовать свои силы в соревнованиях по шашкам, шахматам, теннису и всей семьей - в спортландии. Запланированы показательные выступления и презентации физкультурно-оздоровительных клубов. Году исторической памяти приурочены выставки "Беларусь историческая", "Я горжусь тобою, Беларусь", "Беларусь самобытная".

На участке в сельском доме культуры агрогородка Завойть Наровлянского района своим творчеством участников голосования порадует народный фольклорный ансамбль "Завойтянка". Проведут и акции по здоровому образу жизни. Об истории и достижениях Беларуси расскажет книжная выставка "Тобой горжусь я, Беларусь".

Инга Завгородняя добавила, что на объектах культуры в регионе организовано 311 избирательных участков. "Все силы отрасли культуры задействованы для того, чтобы создать людям праздник и подарить отличное настроение", - подчеркнула она.

Всего в Гомельской области образовано 977 участков для голосования на референдуме. В списки для голосования включены более 1,06 млн жителей региона.-0-