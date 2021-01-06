Подарки от БСЖ получили более 1 тыс. детей в Гомельской области

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. детей в Гомельской области получили подарки и позитивные эмоции от региональной организации ОО "Белорусский союз женщин", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Елена Кличковская.

Как рассказала Елена Кличковская, много лет в организации придерживаются главного принципа - ни один ребенок в новогодние и рождественские дни не должен остаться без внимания. Поэтому из года в год женщины региона участвуют в акции "Наши дети", а также присоединяются к мероприятиям других общественных организаций. "Это светлые праздники, которые дарят взрослым и детям частичку волшебства, заряжают надеждой и верой в лучшее будущее. Всегда хочется сделать эти дни особыми для самых маленьких жителей области", - подчеркнула она.

Теплые пожелания и подарки от БСЖ получили ребята из каждого района Гомельской области. Особое внимание в это время уделяется воспитанникам детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов, детям-сиротам, детям-инвалидам, ребятам с ограниченными возможностями, а также находящимся в реабилитационных центрах, больницах, нуждающихся в оздоровлении и лечении. Представительницы БСЖ в течение года находят время, чтобы поделиться теплом и помочь ребятам накануне важных событий в их жизни.

Особые адреса праздничных поздравлений в этом году - больницы и детские отделения. Из-за пандемии десятки мальчишек и девчонок, которые обычно отмечали Новый год в кругу семьи, оказались вдали от близких - в изоляции на лечении от COVID-19. "Мы постарались, чтобы и они получили приветы от Деда Мороза, раз встретиться с новогодним волшебником в этом году у них не получилось. Подарки передавали врачи и медперсонал", - уточнила Елена Кличковская.

За несколько часов до Нового года сюрприз получили пациенты Гомельской областной клинической детской больницы. Яркий поздравительный привет передали Дед Мороз и Снегурочка, которые во внутреннем дворике больницы подняли в воздух связку цветных воздушных шаров. А в палаты медперсонал доставил сладкие презенты. Посетили также ребят, которые проходят курс восстановления в Гомельской областной детской больнице медицинской реабилитации, а также детей с нарушением зрения в областной специализированной клинической больнице.

Елена Кличковская поблагодарила предприятия-шефы, которые много лет помогают областной организации проводить праздник для ребят. В их числе ОАО "Гомельтранснефть "Дружба", "Сахарторг" и другие. Учащиеся Гомельского государственного колледжа подготовили для детей праздничное представление-спектакль.

Присоединились женщины-лидеры и к акциям областной организации БОКК, Коммунистической партии Беларуси и др., помогали исполнять самые заветные мечты ребят, загаданные на "Елках желаний", творить "Чудеса на Рождество". Кроме сладких подарков, детям вручали часы, конструкторы, телефоны, куклы. Учащимся-сиротам колледжей, которые остались на новогодние каникулы в общежитиях, передали сертификаты на приобретение необходимых предметов.

Акция БСЖ продолжается и в рождественский сочельник.-0-

Фото Гомельской областной организации БСЖ