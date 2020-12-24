Подарки от Госкомимущества получили дети из минской школы для учащихся с нарушением слуха

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу во время благотворительной акции "Наши дети" оказал столичной специальной общеобразовательной школе №14 для детей с нарушением слуха спонсорскую помощь для укрепления материально-технической базы, а все воспитанники учреждения получили сладкие наборы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Детям, несмотря на то, какой бы ни был сложный год, эпидемиологическая ситуация, всегда хочется праздника. Для Государственного комитета по имуществу эта школа является подшефной много лет, мы с ней сотрудничаем, помогаем. В этом году оказали материальную поддержку, благодаря которой будет переоборудован один из кабинетов для развития и лечения воспитанников. Также каждому ребенку подготовили сладкий подарок, - сказал председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич. - В дальнейшем мы будем продолжать сотрудничать со школой и делать для ребят праздник".

Глава комитета также пообщался с директором школы, узнал, какую помощь может оказать Госкомимущество учреждению в будущем.

В специальной общеобразовательной школе №14 для детей с нарушением слуха работает 19 классов дневного отделения, где обучается 121 человек. Для учебы оборудован 81 кабинет, который оснащен комплектами информационных средств обучения. С 2013 года школа организует образовательный процесс в госучреждении "Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов", является ресурсным центром комплексной помощи детям с нарушением слуха. Госкомимущество шефствует над школой уже около 15 лет.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-