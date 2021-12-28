Подарки от Минэкономики получили воспитанники детского дома-интерната в Минске

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Министерства экономики присоединился к республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В декабре среди сотрудников Министерства экономики был организован добровольный сбор средств для подшефного дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Минске, помощь которому коллектив оказывает уже более 11 лет. Заместитель министра экономики Сергей Митянский и другие сотрудники ведомства посетили сегодня детский дом-интернат и приняли участие в новогоднем утреннике. Подарки были переданы детям накануне: во исполнение того, что они попросили в письмах у Деда Мороза.

Общаясь с воспитанниками и коллективом детского дома, Сергей Митянский отметил, что для него действительно большая честь поздравить их с наступающим Новым годом. "Вы действительно большие молодцы! Заезжая к вам, попадаешь в атмосферу праздника. Хочу выразить слова благодарности вам, ребята, и вашему руководителю - директору Андрею Ждановичу. От всей души желаю, чтобы следующий год принес вам больше тепла, уюта, здоровья, только позитивных эмоций, мира и добра. А коллективу - благополучия, счастья и дальнейших свершений в таком благородном, как у вас, деле", - подчеркнул замминистра.

В празднике приняли участие и представители других организаций, помогающих детскому дому: управляющая Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Юлия Бердникова и заместитель начальника Минского городского управления Фонда социальной защиты населения Иван Лавринович.

Воспитанники дома-интерната поздравили гостей с Новым годом и вручили им подарки, сделанные собственноручно.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством и вручают им подарки.-0-