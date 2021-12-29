Подарки от МВД получили воспитанники Белынковичского учебно-педагогического комплекса

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" милиционеры посетили Белынковичский ясли-сад - среднюю школу Костюковичского района. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

С утра здесь заработала организованная правоохранителями выставка служебного автотранспорта, экипировки и специальных средств. "Детвора и взрослые на ура принимали четвероногих помощников милиционеров, а малышня не отходила от вольера со щенками, с удовольствием играла с ними и фотографировалась. Море эмоций получили ребята и от катания на снегоходе. Проголодавшись, все с удовольствием лакомились ароматной солдатской кашей из полевой кухни, согревались горячим чаем", - рассказали в ведомстве.

Праздник собрал более 120 детей - отличников, победителей олимпиад, малышей с ограниченными возможностями, ребят из многодетных семей. Каждый из них стал обладателем подарка от министра внутренних дел Ивана Кубракова.

Начальник Департамента охраны МВД полковник милиции Александр Шепелев вручил мобильные телефоны 20 ребятам, проявившим себя в учебе, на различных олимпиадах и соревнованиях. "И дети, и взрослые под Новый год всегда загадывают желания. Очень важно, чтобы то, во что мы верим, обязательно сбывалось. Желаю, чтобы в следующем году вы успешно учились, занимались спортом, относились ко всему ответственно и добросовестно. Цените дружбу и наслаждайтесь детством, потому что это самая счастливая и беззаботная пора", - сказал он, обращаясь к участникам торжества.

По словам заместителя начальника УВД Могилевского облисполкома Натальи Симоновой, с первого знакомства с учебным заведением она отметила воспитанность и тактичность ребят. "Поразил школьный музей, по крупицам собранный учениками. Это говорит об особенном отношении детей к своей малой Родине", - сказала она.

Правоохранители от всей души пожелали детям и педагогам крепкого здоровья, счастья и радости. К словам поздравлений присоединилась председатель Костюковичского райисполкома Александра Михеенко.

Для четверых детей-инвалидов министерский Дед Мороз и Снегурочка подготовили сюрприз: исполнили новогодние желания, о которых ребята рассказали в письмах, адресованных сказочным персонажам. УВД Могилевской области презентовало школе телевизор, а сотрудники Департамента охраны МВД подготовили праздничное представление "В поисках Нового года".-0-