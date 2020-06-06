Поддержка бизнеса на госуровне помогает осваивать новые производства - гендиректор холдинга "Группа компаний "Протос"

6 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Поддержка бизнеса на государственном уровне помогает осваивать новые производства. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился генеральный директор холдинга "Группа компаний "Протос" Николай Сыса.

"В 2013 году на реализацию инвестиционного договора наше предприятие получило от государства 1 млн евро. В 2014 году, используя также собственные и кредитные средства, мы построили завод по изготовлению металлических мостовых конструкций. Аналогов ему в Беларуси нет. Профессионализм специалистов, современное оборудование в сочетании с передовыми технологиями позволяют выпускать качественный продукт, который пользуется спросом как на внутреннем рынке страны, так и в странах СНГ", - отметил гендиректор.

За время реализации проекта предприятие поставило металлоконструкции для трех железнодорожных и трех автодорожных мостов. Сейчас в производстве находятся металлоконструкции моста через Западную Двину в Полоцке.

"Мы были заинтересованы в этой работе - стояла задача наладить выпуск высококачественного продукта. И у нас все получилось: линии загружены, люди работают. Средняя зарплата по предприятию - более Br1,5 тыс. Сейчас у нас трудятся 254 человека. Инновационные решения и автоматизация производства позволили достичь выработки в Br235 тыс. на одного работника в год. Мы работаем на уровне европейского стандарта", - рассказал Николай Сыса.

Группа компаний "Протос" основана в 1992 году. Холдинг занимается производством металлоконструкций, перевозкой сжиженного углеводородного газа, сервисным обслуживанием грузовых автомобилей. За прошлый год он выпустил около 16 тыс. т металлоконструкций.-0-

Фото Олега Фойницкого